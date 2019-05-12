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Наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 10:47
Наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Наблюдатели фиксируют тяжелое вооружение боевиков за линиями отвода

Российские оккупационные войска продолжают нарушать взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), боевики продолжают размещать тяжелое вооружение за пределами линий отвода и постоянных мест хранения.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 14 реактивных систем залпового огня, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксированых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне близ оккупированного Миусинска. Рядом с населенным пунктом Шимшиновка наблюдатели заметили 12 танков, еще 24 вражеских танков были зафиксированы вблизи Круглика.

Кроме того, вблизи населенного пункта Покровка, что на восток от Донецка, наблюдатели зафиксировали по меньшей мере 5 танков Т-72.

Наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка

Карта ООС

Напомним, 11 мая в зоне проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 11 вражеских обстрелов со стороны российских-оккупационных сил. Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Как писало РБК-Украина, боевики обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Наблюдательная группа 10 мая зафиксировала факт обстрела населенного пункта из ручного противотанкового гранатомета

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