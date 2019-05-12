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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 07:45
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант уничтожен, еще двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранены двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Опытного, вблизи города Авдеевка, возле Песков и Пищевика, а также около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Новоалександровка, возле Золотого и Зайцево.

По данным разведки Объединенных сил, 11 мая одного оккупанта уничтожили, еще двое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - возле Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и вблизи Гнутового в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе ранены двое украинских военных

Напомним, 11 мая боевики обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области.

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