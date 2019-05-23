Наблюдатели не подтвердили информацию США о химатаке в Сирии

Наблюдатели и активисты не подтверждают информацию, обнародованную накануне Государственным департаментом США, о совершении проправительственными силами несколько дней назад химической атаки на северо-западе Сирии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что пока "нет доказательств относительно такого нападения". Центр при получении данных опирается на разветвленную сеть информаторов в Сирии.

Также представители гуманитарной организации "Белые каски", которая активно работает на контролируемых оппозицией территориях, отметили, что пока нет официального подтверждения использования химического оружия.

Напомним, Госдепартамент США накануне заявил, что на "северо-западе Сирии утром 19 мая совершена предполагаемая газовая атака хлором". По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.

При этом в Госдепартаменте отметили: если режим президента Сирии Башара Асада применит химическое оружие, США с союзниками будут реагировать "быстро и должным образом".

Напомним, ранее сообщалось, что авиация режима Башара Асада обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли 6 гражданских.