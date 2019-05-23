Спостерігачі не підтвердили інформацію США про хіматаку в Сирії

Спостерігачі та активісти не підтверджують інформацію, оприлюднену напередодні Державним департаментом США, про скоєння проурядовими силами кілька днів тому хімічної атаки на північному заході Сирії. Про це пише Deutsche Welle.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, розташований у Лондоні, повідомив, що наразі "немає доказів щодо такого нападу". Центр при отриманні даних спирається на розвинену мережу інформаторів у Сирії.

Також представники гуманітарної організації "Білі шоломи", яка активно працює на контрольованих опозицією територіях, зазначили, що поки немає офіційного підтвердження використання хімічної зброї.

Нагадаємо, Держдепартамент США напередодні заявив, що на "північному заході Сирії вранці 19 травня скоєна ймовірна газова атака хлором". За даними США, хімічна зброя могла бути використана під час наступу у провінції Ідліб.

При цьому в Держдепартаменті наголосили: якщо режим президента Сирії Башара Асада застосує хімічну зброю, США із союзниками реагуватимуть "швидко і належним чином".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація режиму Башара Асада обстріляла населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули 6 цивільних.