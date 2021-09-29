Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали почти 300 нарушений "тишины" на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 27 сентября, 143 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 139 - в Луганской. В том числе 73 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ .

Большинство нарушений произошло в районах юго-восточнее н.п. Зализное (подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка) и вблизи участка разведения в районе Петровского (неподконтрольно правительству, 41 км к югу от Донецка).

Как напоминают наблюдатели, за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 65 нарушений "тишины".

Отмечается, что большинство случаев нарушений в Луганской области выявлено в районе к северу от н.п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км юго-западнее Луганска - по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности), а также к северу, северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).