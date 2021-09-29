Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували майже 300 порушень "тиші" на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 27 вересня, 143 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 139 - в Луганській. У тому числі 73 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ .

Більшість порушень сталося в районах на південний схід від н.п. Залізне (підконтрольний уряду, 42 км на північний схід від Донецька), на північ від Широкиного (підконтрольне уряду, 100 км на південь від Донецька) і поблизу ділянки розведення в районі Петровського (непідконтрольне уряду, 41 км на південь від Донецька).

Як нагадують спостерігачі, за попередню добу в Донецькій області було зафіксовано 65 порушень "тиші".

Відзначається, що більшість випадків порушень в Луганській області виявлено в районі на північ від н.п. Круглик (непідконтрольний уряду, 31 км на південний захід від Луганська - за оцінкою, в рамках навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки), а також на північ, північний схід і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська).