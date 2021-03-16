Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник на Донбассе. Его заглушили боевики

"Таким образом, оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык 27 танков оккупантов.

"Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения. Это указывает на то, что вооруженные формирования Российской Федерации проводят обучение, а также наращивают вооружение и количество военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска продолжают работы по оборудованию новых линий обороны.

Так, украинские военные зафиксировали проведения инженерных работ по углублению и расширению в сторону позиций украинской стороны у населенного пункта Широкино, вблизи Мариуполя, а также в районе населенного пункта Железное.

"Такие действия врага является прямым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.