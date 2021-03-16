Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник на Донбасі. Його заглушили бойовики

"Таким чином, окупанти намагаються дискредитувати Збройні сили України, звинувачуючи в перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що безпілотник ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту Круглик 27 танків окупантів.

"Озброєння було розміщено за межами виділених місць зберігання озброєння. Це вказує на те, що збройні формування Російської Федерації проводять навчання, а також нарощують озброєння і кількість військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська продовжують роботи по обладнанню нових ліній оборони.

Так, українські військові зафіксували проведення інженерних робіт з поглиблення і розширення в бік позицій української сторони біля населеного пункту Широкине, поблизу Маріуполя, а також в районі населеного пункту Залізне.

"Такі дії ворога є прямим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.