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Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 40 единиц военной техники на оккупированном Донбассе

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Донбасс, Среда 01 декабря 2021 11:15
Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 40 единиц военной техники на оккупированном Донбассе Фото: Вооружённые силы Российской Федерации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Ольга Белей

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение на оккупированной части Донбасса военной техники незаконных вооруженных формирований РФ. Нахождение ее там является нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть предположительно, танков, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, на полигоне вблизи Новоселовка (31 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала один зенитный ракетно-пушечный комплекс в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 28 танков на территории Луганской области.

Кроме того, в ОБСЕ заявляют о трех боевых бронированных машинах на полигоне возле Новоселовки, а также о том, что боевики препятствовали работе миссии на блокпостах недалеко от Старомихайловки Донецкой области, а также Крещатицкого, Красной Могилы и Вознесеновки Луганской области.

Напомним, за сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

По состоянию на 7:00, 1 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

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