Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 40 единиц военной техники на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии , опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть предположительно, танков, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, на полигоне вблизи Новоселовка (31 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала один зенитный ракетно-пушечный комплекс в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 28 танков на территории Луганской области.

Кроме того, в ОБСЕ заявляют о трех боевых бронированных машинах на полигоне возле Новоселовки, а также о том, что боевики препятствовали работе миссии на блокпостах недалеко от Старомихайловки Донецкой области, а также Крещатицкого, Красной Могилы и Вознесеновки Луганской области.