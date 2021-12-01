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Спостерігачі ОБСЄ нарахували близько 40 одиниць військової техніки на окупованому Донбасі

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Донбас, Середа 01 грудня 2021 11:15
Спостерігачі ОБСЄ нарахували близько 40 одиниць військової техніки на окупованому Донбасі Фото: Збройні Сили Російської Федерації (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Ольга Белей

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення на окупованій частині Донбасу військової техніки незаконних збройних формувань РФ. Знаходження її там є порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"Місія зафіксувала шість гаубиць і шість імовірно, танків, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, на полігоні поблизу Новоселівка (31 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, СММ зафіксувала один зенітний ракетно-гарматний комплекс в підконтрольному уряду районі Донецької області, а також 28 танків на території Луганської області.

Крім того, в ОБСЄ заявляють про три бойові броньовані машини на полігоні біля Новоселівки, а також про те, що бойовики перешкоджали роботі місії на блокпостах недалеко від Старомихайлівки Донецької області, а також Хрещатицького, Червоної могили і Вознесенівки Луганської області.

Нагадаємо, за добу, 30 листопада, в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Станом на 7:00, 1 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

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