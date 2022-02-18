Наблюдатели миссии ОБСЕ массово ушли в отпуска, - "Радио Свобода"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине массово ушли в отпуска на фоне угрозы российского вторжения. Руководство распространило разрешение на внеочередные отпуска еще 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

По данным издания, ушли в отпуска более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников. Причем почти все международные наблюдатели, кроме граждан России и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений оговорки на эвакуацию.

Как пишет "Радио Свобода", на сегодня фактическим ядром миссии ОБСЕ стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.