Наблюдатели миссии ОБСЕ массово ушли в отпуска, - "Радио Свобода"
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине массово ушли в отпуска на фоне угрозы российского вторжения. Руководство распространило разрешение на внеочередные отпуска еще 13 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным издания, ушли в отпуска более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников. Причем почти все международные наблюдатели, кроме граждан России и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений оговорки на эвакуацию.
Как пишет "Радио Свобода", на сегодня фактическим ядром миссии ОБСЕ стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.
Напомним, сегодня глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что она продолжает свою работу, несмотря на то, что некоторые страны отозвали наблюдателей.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил о важности того, чтобы наблюдатели ОБСЕ оставались в стране на фоне обострения ситуации на Донбассе.