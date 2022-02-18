Спостерігачі місії ОБСЄ масово пішли у відпустки, - "Радіо Свобода"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні масово пішли у відпустки на тлі загрози російського вторгнення. Керівництво поширило дозвіл на позачергові відпустки ще 13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

За даними видання, пішли у відпустки понад 60% спостерігачів із західних країн і понад 40% українських співробітників. Причому майже всі міжнародні спостерігачі, крім громадян Росії і деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію.

Як пише "Радіо Свобода", на сьогодні фактичним ядром місії ОБСЄ стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) і країн СНД.