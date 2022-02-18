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Спостерігачі місії ОБСЄ масово пішли у відпустки, - "Радіо Свобода"

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 23:00
Спостерігачі місії ОБСЄ масово пішли у відпустки, - "Радіо Свобода" Фото: моніторингова місія ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Юлія Бойко

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні масово пішли у відпустки на тлі загрози російського вторгнення. Керівництво поширило дозвіл на позачергові відпустки ще 13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними видання, пішли у відпустки понад 60% спостерігачів із західних країн і понад 40% українських співробітників. Причому майже всі міжнародні спостерігачі, крім громадян Росії і деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію.

Як пише "Радіо Свобода", на сьогодні фактичним ядром місії ОБСЄ стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) і країн СНД.

Нагадаємо, сьогодні голова Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що вона продовжує свою роботу, незважаючи на те, що деякі країни відкликали спостерігачів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський говорив про важливість того, щоб спостерігачі ОБСЄ залишалися в країні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

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