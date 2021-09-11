ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Наблюдаем с разбитым сердцем". Генсек НАТО о приходе талибов к власти в Афганистане

Новина українською →
США, Суббота 11 сентября 2021 15:52
"Наблюдаем с разбитым сердцем". Генсек НАТО о приходе талибов к власти в Афганистане Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию в Афганистане после захвата страны "Талибаном". Он отметил, что наблюдает за возвращением талибов с "разбитым сердцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По его словам, союзники по НАТО согласились с решением Вашингтона вывести войска из Афганистана, после того, как в апреле президент США Джо Байден проводил с ними консультации по этому вопросу.

Столтенберг отметил, что альянс не смог бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск, так как сохранение воинских контингентов неизбежно привело бы к увеличению военных расходов.

Генсек НАТО подчеркнул, что все страны альянса понимали неизбежность падения власти в Кабуле и возвращения к власти "Талибана".

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - пойти, рискуя возвращением "Талибана", или остаться, что привело бы к новым боям и жертв", - добавил Столтенберг.

Напомним, недавно в НАТО сделали предупреждение талибам, захватившим власть в Афганистане и сформировали правительство.

Добавим, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Талибан Афганистан
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси