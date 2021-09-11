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"Спостерігаємо з розбитим серцем". Генсек НАТО про прихід талібів до влади в Афганістані

Новость на русском →
США, Субота 11 вересня 2021 15:52
"Спостерігаємо з розбитим серцем". Генсек НАТО про прихід талібів до влади в Афганістані Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував ситуацію в Афганістані після захоплення країни "Талібаном". Він зазначив, що спостерігає за поверненням талібів з "розбитим серцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на New York Times.

За його словами, союзники по НАТО погодилися з рішенням Вашингтона вивести війська з Афганістану, після того, як в квітні президент США Джо Байден проводив з ними консультації цього питання.

Столтенберг зазначив, що альянс не зміг би продовжувати військову операцію в Афганістані після виведення звідти американських військ, так як збереження військових контингентів неминуче призвело б до збільшення військових витрат.

Генсек НАТО підкреслив, що всі країни альянсу розуміли неминучість падіння влади в Кабулі і повернення до влади "Талібану".

"Ми всі розуміли, що це важке рішення, що перед нами стоїть складний вибір - піти, ризикуючи поверненням "Талібану", або залишитися, що призвело б до нових боїв і жертв", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно в НАТО зробили попередження талібам, які захопили владу в Афганістані і сформували уряд.

Додамо, що в ЄС розкритикували новий уряд Афганістану. Там стверджують, таліби не виконали основні обіцянки.

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НАТО Талібан Афганистан
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