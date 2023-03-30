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Наблизять нас до перемоги. Резніков показав тес-драйв БТР Stryker і Cougar

Фото: Резніков показав тес-драйв БТР Stryker і Cougar (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряно-штурмові сили України вже отримали від американські бронетранспортери Stryker і Cougar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

"Strykers і Cougars тепер у вправних руках Повітряно-штурмових сил. Взяв їх на тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вони наблизять нас до перемоги", - написав він.

Резніков подякував президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойд Остіну та всім американцям за допомогу Україні.

Зазначимо, що бронемашина Cougar розроблений для перевезення піхоти з захистом від мін і засідок.

У свою чергу, БТР Stryker призначені для транспортування мотопіхоти, ведення вогню, вогневої підтримки та всебічної підтримки механізованих підрозділів.

Детальніше про бронетранспортери можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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