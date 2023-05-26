Наблизить перемогу. Конгресмени знову просять Байдена передати Україні ATACMS

Лідери двопартійної "Гельсінської комісії" закликали Білий дім дати "зелене світло" постачанням в Україну армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS. Він може бути випущений із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.

"Тепер, коли ухвалено рішення відправити F-16, настав час присвятити себе повній перемозі України та доставити все необхідне обладнання", - написали представники Джо Вілсон та Стів Коен у листі від 25 травня, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

У листі до Байдена додали, що майже всі системи озброєнь, які були запитані Україною, були доставлені після сильного тиску. Вони закликали Білий дім не чекати нової кампанії тиску, щоб надати ATACMS.

Чому про ATACMS знову заговорили у Конгресі

Частина членів Конгресу та офіційні особи США вважають, що постачання ATACMS до України може мати вирішальне значення для того, щоб поставити під загрозу російські війська, кораблі та бази на окупованій території України.

Новий поштовх до відправки зброї більшої дальності в Україну стався, коли ЗСУ почали готувати свій довгоочікуваний наступ, і на цьому тижні операції вразили більшу частину російської лінії фронту, зокрема мету за кордоном у Білгородській області Росії.

Поставки ATACMS, наполягають законодавці, допоможуть українцям наблизити перемогу.

ATACMS

Американська балістична ракета малої дальності. Виробляється компанією Lockheed Martin. Може встановлюватись на M270 MLRS (2 ракети) або M142 HIMARS (1 ракета). Має дальність застосування до 300 км.

ATACMS для України

Представники України та інших країн Заходу неодноразово закликали США, зокрема президента Джо Байдена, передати балістичні ракети для потреб ЗСУ.

Однак Білий дім відкидав цю ідею, побоюючись, що цей вид озброєння міг би почати застосовуватися територією РФ.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена не планує надавати Україні далекобійні ракети, оскільки заплановано поставку такого озброєння Великобританією. Мова йшла про ракети Storm Shadow.