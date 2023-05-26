Приблизит победу. Конгрессмены снова просят Байдена передать Украине ATACMS

Лидеры двухпартийной "Хельсинкской комиссии" призвали Белый дом дать "зеленый свет" поставкам в Украину армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Он может быть выпущен из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине ранее.

"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пришло время посвятить себя полной победе Украины и доставить все необходимое оборудование", - написали представители Джо Уилсон и Стив Коэн в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.

В письме к Байдену добавили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

Почему об ATACMS снова заговорили в Конгрессе

Часть членов Конгресса и официальные лица США считают, что поставки ATACMS в Украину могут иметь решающее значение для того, чтобы поставить под угрозу российские войска, корабли и базы на оккупированной территории Украины.

Новый толчок к отправке оружия большей дальности в Украину произошел, когда ВСУ начали готовить свое долгожданное наступление, и на этой неделе операции поразили большую часть российской линии фронта, в частности цель за рубежом в Белгородской области России.

Поставки ATACMS, настаивают законодатели, помогут украинцам приблизить победу.

ATACMS

Американская баллистическая ракета малой дальности. Производится компанией Lockheed Martin. Может устанавливаться на M270 MLRS (2 ракеты) или M142 HIMARS (1 ракета). Имеет дальность применения до 300 км.

ATACMS для Украины

Представители Украины и других стран Запада неоднократно призывали США, в частности президента Джо Байдена, передать баллистические ракеты для нужд ВСУ.

Однако Белый дом отвергал эту идею, опасаясь, что этот вид вооружения мог бы начать применяться на территории РФ.

Недавно стало известно, что администрация Байдена не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты, поскольку запланирована поставка такого вооружения по Великобритании. Речь шла о ракетах Storm Shadow.