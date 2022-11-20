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Наблизить кінець війни. У Зеленського сказали, яке озброєння потрібно Україні

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 12:59
Наблизить кінець війни. У Зеленського сказали, яке озброєння потрібно Україні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки. Зокрема, й далекобійні ракети ATACMS, що могли наблизити закінчення війни з російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю AFP.

"Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з американськими HIMARS, які Україна вже має на озброєнні, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо", - сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, оскільки дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

"Такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні. Нам не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що закінченням війни можна вважати тоді, "коли Україна відновить контроль над своїми кордонами, а Росія буде нас боятися".

Нагадаємо, вчора під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму майже 60 млн доларів. До нього увійдуть системи ППО, радари та системи боротьби з безпілотниками.

Щобільше, раніше стало відомо, Україна отримає перші модернізовані танки Т-72, анонсовані як допомога західних союзників, до кінця 2022 року.

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