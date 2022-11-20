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Приблизит конец войны. У Зеленского сказали, какое вооружение нужно Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 ноября 2022 12:59
Приблизит конец войны. У Зеленского сказали, какое вооружение нужно Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина нуждается еще в 200 танках и ряде техники. В частности, и дальнобойные ракеты ATACMS, которые могли приблизить окончание войны с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью AFP.

"Нам еще нужно 150-200 танков , около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS, которые Украина уже имеет на вооружении, а также 10-15 противоракетных систем", - сказал Подоляк.

Он также упомянул американские ракеты ATACMS, имеющие дальность действия до 300 километров, поскольку дальность вооружения, которое сейчас имеет Украиной, едва превышает 80 километров.

"Такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах, которые пока недоступны. Нам не нужно атаковать военные цели внутри России", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что окончанием войны можно считать тогда, "когда Украина возобновит контроль над своими границами, а Россия будет нас бояться".

Напомним, вчера во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете помощи Украине на сумму около 60 млн долларов. В него войдут системы ПВО, радары и системы борьбы с беспилотниками.

Более того, ранее стало известно, Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.

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