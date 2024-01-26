UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наближення правил українського енергоринку до європейського спростить імпорт електроенергії, - Кудрицький

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову держпідприємства "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Зазначається, що з кінця листопада минулого року в енергосистемі періодично фіксується дефіцит електроенергії. Здебільшого це пов’язано зі зниженням температури, яке призводить до стрибків споживання.

Через це "Укренерго" доводилося просити аварійну допомогу з-за кордону. Тобто країна була змушена закуповувати найдорожчу з усіх видів електроенергію.

"Ціна - основна причина. Але треба розуміти важливу річ. Якщо в Україні ціна електроенергії 102 євро, а в ЄС, наприклад, 100 євро, то оці 2 євро маржі в тих умовах, які я вже описав, можуть і не бути достатньою винагородою для імпортера. Достатньою для того, щоб він зміг покрити всі витрати. Нам треба зменшувати регуляторний тиск. Чому ми говоримо про синхронізацію законодавства України і європейських країн? Якщо в нас правила будуть такі самі, як у Європі, то імпорт може йти в набагато більшій кількості випадків, ніж зараз", - пояснив голова правління "Укренерго".

Раніше Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) не мають заважати імпорту електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяЄвросоюзУкренерго