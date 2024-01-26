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Приближение правил украинского энергорынка к европейскому упростит импорт электроэнергии, - Кудрицкий

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу госпредприятия "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

С конца ноября прошлого года в энергосистеме периодически фиксируется дефицит электроэнергии. В основном это связано с понижением температуры, которое приводит к скачкам потребления.

Поэтому "Укрэнерго" приходилось просить аварийную помощь из-за границы. То есть страна была вынуждена закупать самую дорогую из всех видов электроэнергию.

"Цена - основная причина. Но надо понимать важную вещь. Если в Украине цена электроэнергии 102 евро, а в ЕС, например, 100 евро, то эти 2 евро маржи в тех условиях, которые я уже описал, могут и не быть достаточным вознаграждением для импортера Достаточно для того, чтобы он смог покрыть все расходы Нам нужно уменьшать регуляторное давление Почему мы говорим о синхронизации законодательства Украины и европейских стран Если у нас правила будут такие же, как в Европе, то импорт может идти в гораздо большем количестве случаев, чем сейчас", - объяснил председатель правления "Укрэнерго".

Ранее Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) не должны мешать импорту электроэнергии.

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ЭлектроэнергияЕвросоюзУкрэнерго