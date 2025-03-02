В Києві попереджають про туман та погану видимість: корисні поради

До кінця доби 2 березня у Києві утримається туман. Видимість буде 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - зазначили у КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

Погода у Києві

Також за прогнозами синоптиків, 2 березня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень 3-5° тепла, вночі 0-2° морозу.

До речі, саме через туман в Києві можуть збоїти датчики з вимірювання якості повітря. Справа в тому, що датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил.

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