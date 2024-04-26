Наближається справжнє тепло. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 27-28 квітня, в Україні буде вирувати антициклон. Тому опадів очікувати неварто, хіба що місцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".
"Антициклон (карта, - ред) впродовж найближчих вихідних витіснить дощі з України і практично повсюди 27-28 квітня переважатиме суха красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем", - розповіла Діденко.
Температура повітря, за її даними, "поступово крокує до справжнього тепла".
"Протягом дня очікується +17...+22 градуси, на сході до +22....+26 градусів", - додала синоптик.
На вихідних Україну накроє антициклон (facebook.com/tala.didenko)
В суботу, 27 квітня, за даними "Укргідрометцентру", в Україні буде без опадів. Холодніше буде на заході, вночі +3...+5 градусів. Вдень температура повітря триматиметься у межах +16...+18 градусів. Цей холодний потік захопить і частину центру України. Щоправда, у Києві температура вночі буде трохи вищою - +6...+8 градусів.
Найтепліше буде на півдні та сході. Дивно, що спекотніше всього буде у східних областях. Вдень, зокрема, на Луганщині буде +24...+26 градусів, а на півдні, максимально в Херсонській області, до +24.
Прогноз погоди в Україні на 27 квітня (meteo.gov.ua)
У неділю, 28 квітня, в Україні буде майже без опадів. Згідно прогнозу "Укргідрометцентра", дощі пройдуть на півдні та сході. Попри опади, температура повітря в цих частинах України все одно буде тепліша, особливо вночі.
Холодніше всього все ж таки буде на заході - вночі +4...+7 градусів в залежності від регіону. В областях, де ймовірні дощі, очікуються і грози.
На підні вдень температура повітря максимально підніметься до +21, а на сході, знову ж таки в Луганській області - до +23 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня (meteo.gov.ua)
У Києві 27-28 квітня, як розповіла Діденко, буде чудова погода, без дощів, з максимальною температурою повітря вдень близько +17 градусів.
24 квітня, майже через місяць в Україні знову зафіксували пил з пустелі Сахара. І, можливо б, цього ніхто не помітив, якщо б це не стало причиною "брудного" дощу на півдні, зокрема, в Миколаївській та Одеській областях, а також частково в центрі - в Київській та у Вінницькій областях.
Як пояснили синоптики, 23 квітня циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок із Сахари. А цей циклон під назвою Biruta, у свою чергу, накрив територію України.
При цьому рятувальники заспокоїли - загрозу для життя такі кольорові опади не несуть.
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