Наближається справжнє тепло. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

"Антициклон (карта, - ред) впродовж найближчих вихідних витіснить дощі з України і практично повсюди 27-28 квітня переважатиме суха красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем", - розповіла Діденко.

Температура повітря, за її даними, "поступово крокує до справжнього тепла".

"Протягом дня очікується +17...+22 градуси, на сході до +22....+26 градусів", - додала синоптик.

На вихідних Україну накроє антициклон (facebook.com/tala.didenko)

Детальний прогноз на вихідні

В суботу, 27 квітня, за даними "Укргідрометцентру", в Україні буде без опадів. Холодніше буде на заході, вночі +3...+5 градусів. Вдень температура повітря триматиметься у межах +16...+18 градусів. Цей холодний потік захопить і частину центру України. Щоправда, у Києві температура вночі буде трохи вищою - +6...+8 градусів.

Найтепліше буде на півдні та сході. Дивно, що спекотніше всього буде у східних областях. Вдень, зокрема, на Луганщині буде +24...+26 градусів, а на півдні, максимально в Херсонській області, до +24.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня (meteo.gov.ua)

У неділю, 28 квітня, в Україні буде майже без опадів. Згідно прогнозу "Укргідрометцентра", дощі пройдуть на півдні та сході. Попри опади, температура повітря в цих частинах України все одно буде тепліша, особливо вночі.

Холодніше всього все ж таки буде на заході - вночі +4...+7 градусів в залежності від регіону. В областях, де ймовірні дощі, очікуються і грози.

На підні вдень температура повітря максимально підніметься до +21, а на сході, знову ж таки в Луганській області - до +23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У Києві 27-28 квітня, як розповіла Діденко, буде чудова погода, без дощів, з максимальною температурою повітря вдень близько +17 градусів.