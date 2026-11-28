За словами президента, 28 листопада він заслухав доповідь заступника керівника ОПУ Павла Паліси.

Насамперед у центрі уваги - ситуація на полі бою, а також першочергові потреби захисників.

Після зустрічі з Палісою Зеленський анонсував продовження програми закупівель пікапів у 2027 році – обсяги, фінансування. Як пояснив глава держави, дуже важливо допомагати із цією потребою і в майбутньому.



Також вказано, що заступник глави ОПУ розповів про свою комунікацію зі союзниками щодо постачання в Україну засобів ППО, турелей та іншого обладнання.



"Обговорили пріоритети в роботі заради нашої антибалістичної програми FREYJA, відповідні домовленості з виробниками в Європі. Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо", - наголосив Зеленський.



Окрему увагу також приділили кадровим питанням у військовій сфері.