Работа над созданием антибаллистической системы FREYJA набирает обороты - Украина реализует четкую программу.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам президента, 28 ноября он заслушал доклад заместителя руководителя ОПУ Павла Палисы.
В центре внимания прежде всего были ситуация на поле боя и первоочередные потребности защитников.
По итогам встречи с Палисой Зеленский анонсировал продолжение программы закупок пикапов в 2027 году, в том числе ее объемы и финансирование. Как пояснил глава государства, очень важно продолжать удовлетворять эту потребность и в будущем.
Также сообщается, что заместитель главы ОПУ рассказал о своей коммуникации с союзниками по вопросам поставки в Украину средств ПВО, турелей и другого оборудования.
"Обсудили приоритеты в работе над нашей антибаллистической программой FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Двигаемся по программе и приближаем создание действительно эффективной антибаллистической системы,",
Отдельное внимание также уделили кадровым вопросам в военной сфере.
"Проведем назначения вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ. Слава Украине!" - подытожил президент.
Кстати, ранее Зеленский заявлял, что первую европейскую систему против баллистики испытают зимой.
А мы раньше рассказывали, что Украина уже провела по меньшей мере три испытания экзоатмосферных систем, которые могут перехватывать баллистические ракеты в ближнем космосе.