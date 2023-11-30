Набір солдат із країн Центральної Азії може обернутися для РФ серією конфліктів, - ISW
Спроби Росії створити нові бойові підрозділи, або суттєво поповнити втрати у вже існуючих частинах шляхом вербування солдатів із країн Центральної Азії можуть стати джерелом напруженості та навіть конфліктів між РФ та центральноазіатськими сусідами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку аналітиків ISW, наполегливість Кремля у використанні населення країн Центральної Азії для поповнення втрат, ймовірно, створить тертя між Росією та її сусідами, оскільки країни Центральної Азії все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ. .
Так, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у найманстві. Повідомляється, що Шомполов воював у артилерійському підрозділі ПВК "Вагнера" під Бахмутом. До цього подібні рішення ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.
Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили їх у нібито "антиросійській" позиції. Експерти ISW зазначають, що у випадку, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в російському суспільстві та міжнародних відносинах змінюватиметься.
Ключові висновки ISW:
- Очевидна нездатність Росії створити згуртовану командну структуру серед сил, що обороняються на лівому березі Херсонської області, продовжує знижувати моральний дух та бойові можливості військ.
- Російське угруповання військ "Дніпро" складається з розрізнених елементів недавно переданих частин, що деградували, і нових формувань.
- Польща розглядає можливість відправлення військових радників до Фінляндії у відповідь на спроби Росії штучно створити міграційну кризу на фінсько-російському кордоні.
- Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове і в районі Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.
- Російська влада продовжує зусилля зі знищення української культури та ідентичності на окупованій частині України.
Раніше повідомлялося, що росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угруповань для терору українського населення.
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