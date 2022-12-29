Наберіться сміливості. Кислиця розкритикував генсека ООН за слова про "війну на Україні"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відповів генсеку ООН Антоніу Гутеррішу на пропагандистський вираз "на Україні", який використали в офіційному зверненні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю в Twitter.
Сьогодні ООН опублікувала офіційне новорічне звернення генерального секретаря, в якому він наголошував про мир. Проте у титрах до ролика використали фразу "війна на Україні", яку часто поширюють російські пропагандисти.
Кислиця розкритикував секретаріат ООН за помилку.
"Тож давайте ж - перейдемо від слів до справи - наберіться сміливості в секретаріаті ООН використовувати правильні "слова": не "війна на Україні", а війна проти України, агресія РФ проти України, а не конфлікт з інопланетянами. Почніть із себе! А далі все піде", - написав він.
Нагадаємо, раніше Сергій Кислиця висміяв постпреда Росії при ООН Василя Небензю за те, що він втік з зали під час виступу українського представника.
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