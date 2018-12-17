В НААУ призвали Раду остановить проект закона 9055 до его рассмотрения на съезде адвокатов

Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Съезд адвокатов Украины созывается на 15-16 февраля

Совет старейшин при Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) призвал народных депутатов не спешить с принятием решения относительно законопроекта №9055 ("Об адвокатуре и адвокатской деятельности" ), а передать его на рассмотрение съезда адвокатов. Об этом говорится в обращении Совета старейшин от 17 декабря, размещенном на сайте НААУ.

"Сейчас законопроект №9055 включен в повестку дня Верховной рады и может быть принят в ближайшие дни. Предостерегаем вас не делать поспешного шага и не поддерживать этот законопроект, учитывая его многочисленные недостатки и риски потери гражданами Украины возможностей реальной защиты своих конституционных прав", - говорится в обращении.

Кроме того, предлагается рассмотреть указанный законопроект на съезде адвокатов Украины 15-16 февраля 2019 года.

"Сообщаем, что решением Совета адвокатов Украины от 13 декабря 2018 года созван съезд адвокатов Украины на 15-16 февраля 2019 года. Съезд адвокатов Украины является высшим органом адвокатского самоуправления. Следовательно, считаем, что законопроект №9055 должен пройти обсуждение на съезде адвокатов Украины, который способен компетентно и в демократический способ оценить этот законопроект и предоставить к нему предложения от всех региональных адвокатских сообществ. Верховная рада должна услышать все регионы Украины, а не руководствоваться позицией отдельных адвокатов и юридического бизнеса столицы", - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении, именно решения съезда определит реальное отношение адвокатуры к этому законопроекту и видение реформы адвокатуры в целом, которое адвокатура будет готова воплощать в сотрудничестве с законодателем.

Совет старейшин - совещательный орган НААУ, который объединяет адвокатов, которые имеют более 40 лет адвокатской практики. Одной из задач его деятельности является содействие совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам деятельности адвокатуры.