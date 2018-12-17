ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В НААУ призвали Раду остановить проект закона 9055 до его рассмотрения на съезде адвокатов

Новости » Политика    17.12.2018 - 20:55
В НААУ призвали Раду остановить проект закона 9055 до его рассмотрения на съезде адвокатов
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Съезд адвокатов Украины созывается на 15-16 февраля

Совет старейшин при Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) призвал народных депутатов не спешить с принятием решения относительно законопроекта №9055 ("Об адвокатуре и адвокатской деятельности" ), а передать его на рассмотрение съезда адвокатов. Об этом говорится в обращении Совета старейшин от 17 декабря, размещенном на сайте НААУ.

"Сейчас законопроект №9055 включен в повестку дня Верховной рады и может быть принят в ближайшие дни. Предостерегаем вас не делать поспешного шага и не поддерживать этот законопроект, учитывая его многочисленные недостатки и риски потери гражданами Украины возможностей реальной защиты своих конституционных прав", - говорится в обращении.

Кроме того, предлагается рассмотреть указанный законопроект на съезде адвокатов Украины 15-16 февраля 2019 года.

"Сообщаем, что решением Совета адвокатов Украины от 13 декабря 2018 года созван съезд адвокатов Украины на 15-16 февраля 2019 года. Съезд адвокатов Украины является высшим органом адвокатского самоуправления. Следовательно, считаем, что законопроект №9055 должен пройти обсуждение на съезде адвокатов Украины, который способен компетентно и в демократический способ оценить этот законопроект и предоставить к нему предложения от всех региональных адвокатских сообществ. Верховная рада должна услышать все регионы Украины, а не руководствоваться позицией отдельных адвокатов и юридического бизнеса столицы", - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении, именно решения съезда определит реальное отношение адвокатуры к этому законопроекту и видение реформы адвокатуры в целом, которое адвокатура будет готова воплощать в сотрудничестве с законодателем.

Совет старейшин - совещательный орган НААУ, который объединяет адвокатов, которые имеют более 40 лет адвокатской практики. Одной из задач его деятельности является содействие совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам деятельности адвокатуры.

Раде предлагают предусмотреть въезд иностранцев в Украину лишь по биометрике Комитет Рады рассмотрит законопроекты о моратории на продажу земель во вторник
Новости Украины Верховная Радаадвокат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь