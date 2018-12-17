ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В НААУ закликали Раду зупинити проект закону 9055 до його розгляду на з’їзді адвокатів

Новини » Політика    17.12.2018 - 20:55
В НААУ закликали Раду зупинити проект закону 9055 до його розгляду на з’їзді адвокатів
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

З’їзд адвокатів України скликано на 15-16 лютого

Рада старійшин при Національній асоціації адвокатів України (НААУ) закликала народних депутатів не поспішати з прийняттям рішення стосовно законопроекту №9055 ("Про адвокатуру та адвокатську діяльність" ), а передати його на розгляд з’їзду адвокатів. Про це йдеться у зверненні Ради старійшин від 17 грудня, розміщеному на сайті НААУ.

"Наразі законопроект №9055 включений до порядку денного Верховної ради і може бути прийнятий у ближчі дні. Застерігаємо вас не робити поспішного кроку і не підтримувати цей законопроект з огляду його численні недоліки та ризики втрати громадянами України можливостей реального захисту своїх конституційних прав", - йдеться у звернені.

Крім того, пропонується розглянути вказаний законопроект на з’їзді адвокатів України 15-16 лютого 2019 року.

"Повідомляємо, що рішенням Ради адвокатів України від 13 грудня 2018 року скликано з’їзд адвокатів України на 15-16 лютого 2019 року. З’їзд адвокатів України є найвищим органом адвокатського самоврядування. Відтак, вважаємо, що законопроект №9055 має пройти обговорення на з’їзді адвокатів України, який спроможний компетентно та у демократичний спосіб оцінити цей законопроект і надати до нього пропозиції від усіх регіональних адвокатських спільнот. Верховна Рада має почути всі регіони України, а не керуватися позицією окремих адвокатів та юридичного бізнесу столиці", - ідеться у зверненні.

Як наголошується у зверненні, саме рішення з’їзду визначить реальне ставлення адвокатури до цього законопроекту та бачення реформи адвокатури в цілому, яке адвокатура буде готова втілювати у співпраці з законодавцем.

Рада старійшин - дорадчий орган НААУ, що об’єднує адвокатів, які мають понад 40 років адвокатської практики. Одним із завдань її діяльності є сприяння удосконаленню нормативно-правової бази з питань діяльності адвокатури.

Раді пропонують передбачити в'їзд іноземців в Україну лише за біометрикою Комітет Ради розгляне законопроекти про мораторій на продаж земель у вівторок
Новини України Верховна Радаадвокат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся