В НААУ закликали Раду зупинити проект закону 9055 до його розгляду на з’їзді адвокатів

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З’їзд адвокатів України скликано на 15-16 лютого

Рада старійшин при Національній асоціації адвокатів України (НААУ) закликала народних депутатів не поспішати з прийняттям рішення стосовно законопроекту №9055 ("Про адвокатуру та адвокатську діяльність" ), а передати його на розгляд з’їзду адвокатів. Про це йдеться у зверненні Ради старійшин від 17 грудня, розміщеному на сайті НААУ.

"Наразі законопроект №9055 включений до порядку денного Верховної ради і може бути прийнятий у ближчі дні. Застерігаємо вас не робити поспішного кроку і не підтримувати цей законопроект з огляду його численні недоліки та ризики втрати громадянами України можливостей реального захисту своїх конституційних прав", - йдеться у звернені.

Крім того, пропонується розглянути вказаний законопроект на з’їзді адвокатів України 15-16 лютого 2019 року.

"Повідомляємо, що рішенням Ради адвокатів України від 13 грудня 2018 року скликано з’їзд адвокатів України на 15-16 лютого 2019 року. З’їзд адвокатів України є найвищим органом адвокатського самоврядування. Відтак, вважаємо, що законопроект №9055 має пройти обговорення на з’їзді адвокатів України, який спроможний компетентно та у демократичний спосіб оцінити цей законопроект і надати до нього пропозиції від усіх регіональних адвокатських спільнот. Верховна Рада має почути всі регіони України, а не керуватися позицією окремих адвокатів та юридичного бізнесу столиці", - ідеться у зверненні.

Як наголошується у зверненні, саме рішення з’їзду визначить реальне ставлення адвокатури до цього законопроекту та бачення реформи адвокатури в цілому, яке адвокатура буде готова втілювати у співпраці з законодавцем.

Рада старійшин - дорадчий орган НААУ, що об’єднує адвокатів, які мають понад 40 років адвокатської практики. Одним із завдань її діяльності є сприяння удосконаленню нормативно-правової бази з питань діяльності адвокатури.