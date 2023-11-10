Збирали на "лікування" військових та дітей: шахраї ошукали українців на майже 700 тисяч гривень

Згідно з розслідуванням, у 2022 році обвинувачені розробили схему шахрайства, використовуючи соціальну мережу Facebook. Вони публікували неправдиві повідомлення про "терміновий збір коштів для лікування важкохворих дітей та поранених військовослужбовців".

Жертви перераховували кошти на банківську картку злочинців, зрештою чого у зловмисників накопичилась солідна сума у розмірі близько 680 тисяч гривень. Однак ці кошти не були спрямовані на лікування, а використовувалися обвинуваченими за їхнім розсудом.

Наразі існують докази щодо 22 потерпілих з різних частин України. Крім того, триває робота з пошуку інших постраждалих.

Поліція закликає тих, хто надсилав гроші на банківські реквізити під публікаціями на сторінках користувачів "Степко Андрій Віталійович", "Степко Андрей", "Андрій Степко" в соцмережі "Facebook", сповістити Солом'янську окружну прокуратуру або поліцію Києва.

Зазначається, що обвинуваченим оголошено підозру. Наразі вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів.