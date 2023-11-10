Собирали на "лечение" военных и детей: мошенники обманули украинцев почти на 700 тысяч гривен

Согласно расследованию, в 2022 году обвиняемые разработали схему мошенничества, используя социальную сеть Facebook. Они публиковали ложные сообщения о срочном сборе средств "для лечения тяжелобольных детей и раненых военнослужащих".

Жертвs перечисляли средства на банковскую карточку преступников, в результате чего у злоумышленников накопилась солидная сумма в размере около 680 тысяч гривен. Однако эти средства не были направлены на лечение, а использовались обвиняемыми по их усмотрению.

В настоящее время существуют доказательства о 22 пострадавших из разных частей Украины. Кроме того, идет работа по поиску других жертв.

Полиция призывает тех, кто отправлял деньги на банковские реквизиты под публикациями на страницах пользователей "Степко Андрей Витальевич", "Степко Андрей", "Андрей Степко" в соцсети "Facebook", сообщить Соломенскую окружную прокуратуру или полицию Киева.

Отмечается, что обвиняемым объявлено подозрение. На данный момент решается вопрос об избрании для них мер предосторожности.