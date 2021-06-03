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Выманивали средства для "инвестиций": в Киеве разоблачили кибер-мошенников на присвоении 9 млн грн

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Киев, Четверг 03 июня 2021 13:43
Выманивали средства для "инвестиций": в Киеве разоблачили кибер-мошенников на присвоении 9 млн грн Фото: в Киеве разоблачили кибер-мошенников на присвоении 9 млн грн (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Кіберспециалисты Службы безопасности Украины в Киеве прекратили работу подпольного телекоммуникационного центра, который присваивал средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года мошенники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" из подмененных заграничных номеров телефонов. Они выманивали средства якобы для инвестиций и присваивали их.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются "транзитными" для присвоенных средств.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и мобильные устройства;
  • образцы программного обеспечения, которые использовались для присвоения средств и вывода их на криптокошельки;
  • другие доказательства противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в киберполиции рассказали о работе мошенников из тюрем. Там они создают фейковые интернет-магазины и продают несуществующие товары.

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