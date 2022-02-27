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"На сто відсотків під контролем": мер Ірпеня заявив про відбиття міста в окупантів

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Ірпінь, Неділя 27 лютого 2022 11:48
"На сто відсотків під контролем": мер Ірпеня заявив про відбиття міста в окупантів Фото: Ірпінь відбили в окупантів (t.me/itsdonetsk)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 27 лютого, російські окупанти спробували захопити Ірпінь і зазнали поразки. Місто залишається під повним контролем української влади та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Сьогодні в Ірпінь зі сторони Бучі зайшли танки. Ми з хлопцями відбили. Дуже дякую їм. Постійно обстріли. Сидіть вдома, не виходьте. Від вас потрібен спокій. Ірпінь захищений, ми відбили всіх. Ірпінь на 100% під контролем", - повідомив мер.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі відео зі звільненого від окупантів Ірпеня. На відео можна побачити наслідки боїв.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх боїв за Ірпінь військові підірвали міст в напрямку Бучі.

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