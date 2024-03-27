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"На Сербію чекають важкі дні": Вучич повідомив про загрозу країні

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У вівторок ввечері, 26 березня, президент Сербії Александар Вучич оприлюднив допис, де зазначив, що на Сербію чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на країну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram президента Сербії Олександра Вучича.

За словами очільника країни, на Сербію чекають важкі дні. 

"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - написав він.

Також найближчими днями Вучич ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.

"Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косова на вступ до організації, це означатиме вигнання Сербії.

Крім того, попри переговори, які йдуть між Белградом та Приштиною, Вучич відкинув можливість визнання незалежності Косово. Він декілька разів це повторив та запевнив, що Сербія не дозволить Косово стати членом ООН або ж організацій, установ чи агентств ООН, та не ухвалить жодної подібної пропозиції.

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