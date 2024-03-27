"На Сербію чекають важкі дні": Вучич повідомив про загрозу країні

За словами очільника країни, на Сербію чекають важкі дні.

"Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - написав він.

Також найближчими днями Вучич ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.

"Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", - додав він.