"Сербию ждут тяжелые дни": Вучич сообщил об угрозе стране

По словам главы страны, Сербию ждут тяжелые дни.

"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", - написал он.

Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми предстоящими проблемами.

"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - добавил он.