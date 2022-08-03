"На равных" с США. В Германии призвали к укреплению трансатлантического партнерства

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к укреплению военного потенциала европейских стран. По ее словам, такой шаг даст возможность быть с США "на равных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, которое обнародовало отрывок из выступления немецкого министра в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке.
Дипломатка отметила, что сейчас безопасность и свобода Запада находятся под угрозой, которой "не было десятилетиями". Именно поэтому, по мнению Бербок, нужно построить более прочное трансатлантическое партнерство на XXI век.
Она пояснила, что для Германии и других европейских стран это означает укрепление военного потенциала, чтобы "иметь возможность быть с США на равных".
"Жестокая война России ясно дала понять: свобода, демократия и права человека подвергаются нападению. Мы должны противостоять этому силой", - добавила глава МИД.
Напомним, Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.