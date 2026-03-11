"На прицілі не лише Україна": у Німеччині попередили про плани Путіна в Європі

"Ми - німці і також інші європейські країни - добре усвідомлюємо, що Росія має на прицілі не лише Україну. До речі, можу сказати, що тема гібридної війни, кібератак тощо дуже сильно зросла - також проти німецького Бундестагу. Росія є великою загрозою, ми це знаємо", - підкреслила вона.

Кльокнер додала, що ЄС "дуже реалістично" оцінює ситуацію і не виключає нічого з того, що може планувати російський диктатор Володимир Путін. Так вона прокоментувала запитання щодо можливих провокацій РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Протидія РФ та досвід України у війні

Крім того, Кльокнер наголосила на важливості вжиття заходів щодо обмеження можливостей країни-агресорки фінансувати війну проти України.

Президентка Бундестагу зауважила, що Німеччина "не відвертає увагу" від України попри зосередження уваги значної частини світу на Близькому Сході.

Кльокнер також відзначила досвід України у протидії безпілотникам і гібридним загрозам, який є важливим для партнерів.

"Ви напрацювали неймовірну експертизу у питаннях виявлення дронів та протидії дронам", - зазначила вона.