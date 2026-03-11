"На прицілі не лише Україна": у Німеччині попередили про плани Путіна в Європі

Не лише Україна, а й країни Євросоюзу "на прицілі" Росії. Зокрема, значно зросла тема гібридної війни та кібератак.
Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Ми - німці і також інші європейські країни - добре усвідомлюємо, що Росія має на прицілі не лише Україну. До речі, можу сказати, що тема гібридної війни, кібератак тощо дуже сильно зросла - також проти німецького Бундестагу. Росія є великою загрозою, ми це знаємо", - підкреслила вона.
Кльокнер додала, що ЄС "дуже реалістично" оцінює ситуацію і не виключає нічого з того, що може планувати російський диктатор Володимир Путін. Так вона прокоментувала запитання щодо можливих провокацій РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
Крім того, Кльокнер наголосила на важливості вжиття заходів щодо обмеження можливостей країни-агресорки фінансувати війну проти України.
Президентка Бундестагу зауважила, що Німеччина "не відвертає увагу" від України попри зосередження уваги значної частини світу на Близькому Сході.
Кльокнер також відзначила досвід України у протидії безпілотникам і гібридним загрозам, який є важливим для партнерів.
"Ви напрацювали неймовірну експертизу у питаннях виявлення дронів та протидії дронам", - зазначила вона.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про три ключові напрями, у яких Україна очікує підтримки від Німеччини. Зокрема, це: гарантії безпеки після війни, фінансування оборони та допомога в захисті енергосистеми.
Зазначимо, Україна ділиться з партнерами власним бойовим досвідом, отриманим під час війни з країною-агресоркою. Українські військові інструктори невдовзі вирушать до Німеччини, щоб навчати німецьких солдатів.
Берлін планує посилювати підготовку армії до можливих російських загроз. За оцінками розвідок Німеччини та інших країн НАТО, РФ може бути готовою до масштабного нападу на Альянс уже до 2029 року.