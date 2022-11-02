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"На папірцях": як "Укрпошта" працюватиме в умовах блекауту

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Україна, Середа 02 листопада 2022 13:04
"На папірцях": як "Укрпошта" працюватиме в умовах блекауту Фото: "Укрпошта" працюватиме "на папірцях" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" буде надавати більшість послуг незалежно від графіків відключення світла. У державної компанії збереглися алгоритми роботи "на папірцях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, клієнти зможуть: отримати пенсійні та інші виплати, оформити всі види відправлень, отримати посилку, оформити передплату на періодичні видання, купити товари, оплатити комунальні послуги, здійснити поштові грошові перекази в межах України.

"Досвід "Укрпошти" працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: у "Укрпошти" збереглися алгоритми роботи «на папірцях», нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла", - генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" буде працювати і надавати послуги і зі світлом, і без".

Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, "Укрпошта" для більшості платежів ввела єдиний тариф у розмірі 10 гривень незалежно від суми платежу замість комісійного відсотку від суми.

В умовах відсутності електроенергії відділення "Укрпошти" не зможуть здійснювати еквайрингові операції - поповнення карткового рахунку, зняття готівки з картки, прийом безготівкової оплати. Проте такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті "Укрпошти".

Нагадаємо, за оцінками Міністерства економіки України, руйнування енергетичної інфраструктури матиме обмежений та тимчасовий вплив на ВВП.

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