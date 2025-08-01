"На неспокійному напрямку": Білорусь створює бригаду Сил спецоперацій поруч з Україною

Білорусь створює бригаду Сил спецоперацій. Нова військова частина буде базуватись у Гомельській області, на кордоні з Україною.

Про це заявив командувач силами спеціальних операцій Білорусі Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", - зазначив він.

Білорусь посилює власну армію

Білорусь останнім часом намагається модернізувати власну армію, також проводить спільні навчання з РФ та рядом азійських країн.

Так, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський застеріг, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

"Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - пояснив Сирський.

При цьому у Міноборони Білорусі заявили про перенесення стратегічних військових навчань "Захід-2025" вглиб країни, подалі від кордонів із ЄС. Це має знизити тривогу сусідніх країн, зокрема Польщі та Литви.