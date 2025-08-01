"На неспокойном направлении": Беларусь создает бригаду Сил спецопераций рядом с Украиной

Беларусь создает бригаду Сил спецопераций. Новая воинская часть будет базироваться в Гомельской области, на границе с Украиной.

Об этом заявил командующий силами специальных операций Беларуси Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости ".

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", - отметил он.

Беларусь усиливает собственную армию

Беларусь в последнее время пытается модернизировать собственную армию, также проводит совместные учения с РФ и рядом азиатских стран.

Так, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В Москве утверждают, что маневры будут иметь исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.

При этом в Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.