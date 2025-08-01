ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"На неспокойном направлении": Беларусь создает бригаду Сил спецопераций рядом с Украиной

Пятница 01 августа 2025 15:15
UA EN RU
"На неспокойном направлении": Беларусь создает бригаду Сил спецопераций рядом с Украиной Фото: Беларусь создает бригаду Сил спецопераций рядом с Украиной (mil.by)
Автор: Константин Широкун

Беларусь создает бригаду Сил спецопераций. Новая воинская часть будет базироваться в Гомельской области, на границе с Украиной.

Об этом заявил командующий силами специальных операций Беларуси Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"РИА Новости".

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", - отметил он.

Беларусь усиливает собственную армию

Беларусь в последнее время пытается модернизировать собственную армию, также проводит совместные учения с РФ и рядом азиатских стран.

Так, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В Москве утверждают, что маневры будут иметь исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.

При этом в Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
Новости
Готов на условия прошлого года: Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной
Готов на условия прошлого года: Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому