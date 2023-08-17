"На Москву треба йти": росіяни обговорюють ідею повалення влади Путіна (перехоплення)

Проблеми на війні проти України

"Ну а що там, контрнаступ у нас буде чи що?", - спитав росіянин.

Йому у відповідь пояснили, що наразі ніякої інформації про це нема. Також окупанти вже два тижні перебувають без потрібних речей. Навіть продукти їм не підвозять.

Також росіянин пояснив, що мобілізації у РФ вже не буде, оскільки народ незадоволений ситуацією в країні.

Росіяни хочуть повалити режим Путіна

"На Москву треба йти, от звідки біда", - сказав росіянин.

Він згадав, як ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин майже дійшов до Москви під час спроби заколоту, а Путін намагався себе захистити строковиками та студентами.

Росіянин заявив, що наразі у Росії рівень життя гірший, ніж був у 1980 роки минулого сторіччя, в цьому винний саме режим Путін. Саме тому жителі Російської Федерації мають вже зараз починати щось робити, бо через 10 років це зробити буде нереально.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.