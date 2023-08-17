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"На Москву надо идти": россияне обсуждают идею свержения власти Путина (перехват)

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянин рассказал своему знакомому о проблемах внутри страны и о желании свергнуть режим диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Проблемы на войне против Украины

"Ну а что там, контрнаступление у нас будет или что?", - спросил россиянин.

Ему в ответ объяснили, что пока никакой информации об этом нет. Также оккупанты уже две недели находятся без нужных вещей. Даже продукты им не подвозят.

Также россиянин объяснил, что мобилизации в РФ уже не будет, поскольку народ недоволен ситуацией в стране.

Россияне хотят свергнуть режим Путина

"На Москву надо идти, вот откуда беда", - сказал россиянин.

Он вспомнил, как главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин почти дошел до Москвы во время попытки мятежа, а Путин пытался себя защитить срочниками и студентами. 

Россиянин заявил, что сейчас в России уровень жизни хуже, чем был в 1980 годы прошлого столетия, в этом виноват именно режим Путин. Именно поэтому жители Российской Федерации должны уже сейчас начинать что-то делать, потому что через 10 лет это сделать будет нереально.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга российского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

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