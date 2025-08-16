На Луганщині окупанти вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС

За даними ЦНС, у Кадіївці так званий "суд ЛНР" конфіскував Audi A4 у цивільного мешканця.

"Додатковий тиск - вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають такі дії окупантів черговим елементом грабунку населення та підготовки цивільного транспорту для потреб російської армії.