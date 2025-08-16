UA

Війна в Україні

На Луганщині окупанти вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" - ЦНС

Ілюстративне фото: нЛуганщині окупанти вилучають авто українців під виглядом "судових рішень" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Луганській області окупанти відбирають автомобілі у місцевих жителів. Це відбувається під виглядом "судових рішень", готуючи цивільний транспорт для потреб російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, у Кадіївці так званий "суд ЛНР" конфіскував Audi A4 у цивільного мешканця.

"Додатковий тиск - вимога кремля до 1 січня 2026 року обміняти українські водійські посвідчення та техпаспорти на російські. Формально часу ще багато, але на практиці українські документи вже зараз стають приводом для вилучення авто", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають такі дії окупантів черговим елементом грабунку населення та підготовки цивільного транспорту для потреб російської армії.

 

Життя на окупованих територіях

Зауважимо, що цього літа стало відомо, що окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями.

Також ми писали, що росіяни розвернули виробництво розвідувальних дронів у тимчасово окупованому Луганську. Там, на території заводу окупанти також розгорнули виробництво та полігон для тестування розвідувальних дронів. Також в одному з цехів розташований центр підготовки фахівців із роботи з дронами.

