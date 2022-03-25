На аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ

Украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Это произошло на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"За сутки наши войска, как мы предварительно сообщали, сейчас можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. И это произошло на аэродроме в Чернобаевке", - заявил Арестович.

Напомним, 24 марта Вооруженные Силы Украины в десятый раз нанесли удар по позициям российских войск на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

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