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На аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ

Фото: генерал-лейтенант РФ яків Рязанцев (t.me/mysiagin)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Це сталося на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"За добу наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. І це сталося на аеродромі в Чорнобаївці", - заявив Арестович.

Нагадаємо, 24 березня Збройні Сили України вдесяте завдали удару по позиціях російських військ на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

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