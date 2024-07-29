МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Ліваном

На тлі загострення ситуації в регіоні, українців закликали не подорожувати до Лівану. Водночас громадянам, які вже перебувають в країні, дали рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки", - наголосили в МЗС.
Громадянам України, які вже перебувають на території Лівану, МЗС рекомендувало:
Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:
"Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані", - наголосили в МЗС.
Звернутись до Посольства можна:
Нагадаємо, цими вихідними значно загострилась ситуація в регіоні. В суботу Ізраїль повідомив, що терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, де перебували діти.
Дану атаку відразу визнали "найсмертоноснішою", адже загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.
Детальніше про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.
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