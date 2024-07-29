МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.

Гражданам Украины, уже находящимся на территории Ливана, МИД рекомендовал:

избегать мест массового скопления людей,

не участвовать в демонстрациях,

неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране,

выполнять законные требования правоохранительных органов,

отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации,

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:

граничащие с сирийской границей;

граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;

в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);

Долины Бека;

южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане", - подчеркнули в МИД.

Обратиться в Посольство можно: