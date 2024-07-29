RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном

Фото: украинцев призвали не ехать в Ливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На фоне обострения ситуации в регионе, украинцев призвали не путешествовать в Ливан. В то же время гражданам, которые уже находятся в стране, дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.

Гражданам Украины, уже находящимся на территории Ливана, МИД рекомендовал:

  • избегать мест массового скопления людей,
  • не участвовать в демонстрациях,
  • неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране,
  • выполнять законные требования правоохранительных органов,
  • отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации,
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:

  • граничащие с сирийской границей;
  • граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
  • в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);
  • Долины Бека;
  • южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане", - подчеркнули в МИД.

Обратиться в Посольство можно:

  • по номеру телефона (+961) 5921668,
  • по адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua,
  • на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,
  • по адресу электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в эти выходные значительно обострилась ситуация в регионе. В субботу Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где находились дети.

Данную атаку сразу признали "самой смертоносной", ведь погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.

Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныИзраильЛиван