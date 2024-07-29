МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном

На фоне обострения ситуации в регионе, украинцев призвали не путешествовать в Ливан. В то же время гражданам, которые уже находятся в стране, дали рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.
Гражданам Украины, уже находящимся на территории Ливана, МИД рекомендовал:
Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:
"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане", - подчеркнули в МИД.
Обратиться в Посольство можно:
Напомним, в эти выходные значительно обострилась ситуация в регионе. В субботу Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где находились дети.
Данную атаку сразу признали "самой смертоносной", ведь погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.
Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.
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