У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС

Україна не атакувала Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції. Інформація росіян є фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.
Він нагадав, що, на відміну від російських окупантів, українські захисники дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони не б'ють по цивільному населенню чи об'єктах цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".
Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк - губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.
Він звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".
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