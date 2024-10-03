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У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не атакувала Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції. Інформація росіян є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.

Він нагадав, що, на відміну від російських окупантів, українські захисники дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони не б'ють по цивільному населенню чи об'єктах цивільної інфраструктури.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".

Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк - губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Він звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".

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