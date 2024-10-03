У МЗС зробили заяву з приводу вкиду росіян про атаку на Курську АЕС

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про "атаку українських військових на Курську АЕС".

Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк - губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Він звернув увагу, що у якості "доказів" росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з "атакою на АЕС".

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