В МИД сделали заявление по поводу вброса россиян об атаке на Курскую АЭС

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 октября, российские пропагандистские каналы и чиновники начали распространять информацию об "атаке украинских военных на Курскую АЭС".

Примечательно, что между собой россияне не согласовывали фейк - губернатор Курской области Алексей Смирнов говорил об атаке дроном, в то время как пропагандисты заверяли в ударе авиабомбой.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивал, что украинские защитники не наносили удар по Курской АЭС. По его словам, в этом нет целесообразности.

Он обратил внимание, что в качестве "доказательств" россияне публикуют видео с пожаром в городе Курчатов, которое не имеет ничего общего с "атакой на АЭС".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .