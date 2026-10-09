У МЗС жорстко відреагували на закиди Білорусі про "втягування у війну"

Україна висловила протест Білорусі через безпідставні звинувачення та погрози щодо інциденту з вантажівкою у Брянській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС України Георгія Тихого.
Українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на виклики тимчасового повіреного у справах України до МЗС у Мінську та заяви білоруської сторони про події в Брянській області РФ.
У відомстві наголошують, що звинувачувати Україну без оприлюднення переконливих доказів причетності є абсолютно безпідставним.
"Звертаємо увагу, що публічні звинувачення України з боку Мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування Білорусі в конфлікт та погрозами "адекватних заходів реагування", - зазначив Тихий.
Також у МЗС засудили спроби перекласти відповідальність за наслідки російської агресії, штучно створити образ України як джерела загроз та свідомо нагнітати напруженість у регіоні.
У МЗС закликали білоруську сторону утримуватися від інформаційних маніпуляцій і зауважили, що не збираються терпіти безпідставні закиди.
"Відкидаємо такі абсурдні закиди від країни, яка є співучасницею злочину агресії проти України та надає широке сприяння Росії у злочинній загарбницькій війни проти нашої держави", - додав речник МЗС.
Українські дипломати наголошують, що спроби використати цей інцидент для виправдання подальшої підтримки агресії РФ або створення додаткових загроз для нашої країни є повністю неприйнятними.
Нагадаємо, 9 жовтня Білорусь звинуватила Україну в атаці на вантажівку в Брянській області Росії.
У Мінську заявили про "навмисний крок" з боку Києва та через це викликали тимчасового повіреного у справах України до МЗС Білорусі.
Крім того, білоруська сторона продовжує активно сприяти російським ударам по території України.
Як повідомляли у ДПСУ, Білорусь періодично вмикає ретранслятори для російських дронів, які підсилюють сигнал для безпілотників РФ під час масованих атак.